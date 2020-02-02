«Крылья Советов» сыграли вничью с чемпионом Белоруссии «Динамо-Брест» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 февраля 2020 19:41ФутболШарафудинов Виктор

«Крылья Советов» сыграли вничью с чемпионом Белоруссии «Динамо-Брест»

Команда Божовича сегодня провела целых два спарринга.

На своем втором зимнем сборе в турецком Белеке «Крылья Советов» сегодня провели целых два контрольных матча. Ранее самарцы сыграли вничью 2:2 с клубом ФНЛ «Чайкой», а теперь со счетом 1:1 завершилась товарищеская встреча команды Миодрага Божовича против чемпиона Белоруссии 2019 года «Динамо-Брест».

На четвертой минуте клуб из Бреста вышел вперед благодаря голу бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского. От поражения «Крылья» спаслись благодаря точному удару серба Неманьи Радонича на 87-й.

На 8 февраля у «Крыльев Советов» вновь запланировано два спарринга – против «Нефтехимика» из Нижнекамска и датского клуба «Рандерс».

Команда Божовича занимает в РПЛ предпоследнее 15-е место, набрав 18 очков в 19 матчах.

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Самара, Россия) – «Динамо-Брест» (Белоруссия) – 1:1 (0:1)

Голы: Радонич, 87 – Милевский, 4.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зеффан (Лысцов, 72), Карпов, Чернов, Д.Комбаров, Тимофеев (Мияйлович, 31, Попович, 61), Гацкан, Антон, Кабутов, Зиньковский, Радонич.

А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Сборная России определилась с составом на чемпионат мира Дмитрий Алиев: В детстве я совмещал два вида спорта – лыжи и фигурное катание Даниелян не выступит на юниорском первенстве России
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев
Овечкин обогнал еще одну легенду НХЛ, Малкин и Кучеров не отстают Обзор игрового дня в НХЛ. 01.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Орлов проводит 500-й матч в составе «Вашингтона» Давид Пастрняк: Я думаю только о том, чтобы мои голы помогали команде побеждать Стивен Стэмкос: Кучеров – элитный хоккеист
Ковальчук привел «Монреаль» к победе Три интригующих матча состоялись 30-го января в очередном игроком дне в НХЛ. 31.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Овечкин вышел на девятое место по голам в истории НХЛ Прошедший 29 января очередной тур Национальной хоккейной лиги насчитывал шесть матчей. 30.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Дмитрий Яшкин: Перетягиваем канат с Капризовым Нападающий «Динамо» – об игре против «Спартака» и личных рекордах. 01.02.2020 21:40 Хоккей Кузютина Елена
Новости
21:46 Баскетбол Йонас Жеребко: Сегодня «Химки» сыграли как одно целое
21:27 Футбол «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити», Бергвейн забил в своем дебютном матче в АПЛ
21:20 Футбол Роналду вышел на третье место по количеству голов в официальных матчах
21:14 Хоккей Орлов проводит 500-й матч в составе «Вашингтона»
21:05 Баскетбол Римас Куртинайтис: Думаю, мы заслуженно победили УНИКС, хотя исход матча не был ясен до самого конца
20:59 Футбол Форварда «Монако» Мартинша могут дисквалифицировать на полгода за толчок арбитра
20:55 Хоккей Курт Фрейзер: ЦСКА - лучшая команда КХЛ, на которую мы должны равняться
20:47 Хоккей Игорь Никитин: В матче с «Куньлунем» у нас здорово сыграл Юханссон
20:45 Футбол Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ
20:29 Футбол Сразу три клуба РПЛ претендуют на бразильского защитника «Ромы» Жуана Жезуса
20:23 Хоккей «Автомобилист» обеспечил участие в розыгрыше плей-офф КХЛ
20:22 Баскетбол «Химки» обыграли в Казани УНИКС
20:13 Футбол АЕК под руководством Карреры в гостях переиграл «Атромитос»
19:56 Футбол «Хетафе» поднялся на третье место в чемпионате Испании, обыграв в гостях «Атлетик»
19:48 Футбол «Краснодар» в контрольном матче обыграл шведский «Мальме»
19:41 Футбол «Крылья Советов» сыграли вничью с чемпионом Белоруссии «Динамо-Брест»
19:27 Футбол Дубль датчанина Дольберга помог «Ницце» обыграть «Лион»
19:23 Хоккей ЦСКА в гостях всухую переиграл «Куньлунь»
19:14 Футбол «Аталанта» и «Дженоа» сыграли вничью
19:04 Футбол «Лацио» разгромил СПАЛ благодаря дублю Иммобиле и вышел на второе место, обойдя «Интер»
Бедным - не читать! Почему стоимость книг в России стала шокирующе высокой
Неделя в Удмуртии: метания Соловьева, пикеты у правительства и концессия по освещению
Неделя в Башкирии: с вирусом на ты, пикеты сироты, работу — налево, «насилие forever»
Картина дня в Приморье: жертва коронавируса, дефицит масок и овощной апокалипсис
Ростовчане выбрали парк «Дружба» для благоустройства
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика