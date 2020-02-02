«Крылья Советов» сыграли вничью с чемпионом Белоруссии «Динамо-Брест» Команда Божовича сегодня провела целых два спарринга.

На своем втором зимнем сборе в турецком Белеке «Крылья Советов» сегодня провели целых два контрольных матча. Ранее самарцы сыграли вничью 2:2 с клубом ФНЛ «Чайкой», а теперь со счетом 1:1 завершилась товарищеская встреча команды Миодрага Божовича против чемпиона Белоруссии 2019 года «Динамо-Брест».

На четвертой минуте клуб из Бреста вышел вперед благодаря голу бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского. От поражения «Крылья» спаслись благодаря точному удару серба Неманьи Радонича на 87-й.

На 8 февраля у «Крыльев Советов» вновь запланировано два спарринга – против «Нефтехимика» из Нижнекамска и датского клуба «Рандерс».

Команда Божовича занимает в РПЛ предпоследнее 15-е место, набрав 18 очков в 19 матчах.

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Самара, Россия) – «Динамо-Брест» (Белоруссия) – 1:1 (0:1)

Голы: Радонич, 87 – Милевский, 4.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зеффан (Лысцов, 72), Карпов, Чернов, Д.Комбаров, Тимофеев (Мияйлович, 31, Попович, 61), Гацкан, Антон, Кабутов, Зиньковский, Радонич.