Саво Милошевич: Думаю, что «Сельта» - отличный вариант для Смолова Бывший нападающий «Сельты» Саво Милошевич – о переходе в команду российского нападающего Федора Смолова.

- Сейчас у «Сельты» не самые простые времена, но это отличный клуб. Отлично помню, как играл там вместе с Карпиным и Мостовым. «Сельта» - хорошая команда, которая любит играть в красивый футбол. Можно сказать, это часть их традиции. Больше играть вперед, а не защищаться. Этот один из поставщиков молодых игроков, у них одна из лучших академий в Испании.

Думаю, это отличный вариант для Смолова. Сможет ли он повторить путь Мостового или Карпина в «Сельте»? Это никогда невозможно предсказать. И вообще мне не очень нравится сравнивать игроков разных поколений. Мостовой и Карпин сделали отличную карьеру в Испании, и Смолову точно будет очень непросто повторить такое, - приводят слова Милошевича «Известия».

Напомним, что Смолов дебютировал за «Сельту» в чемпионате Испании, выйдя на замену на 78-й минуте в матче против «Валенсии» (0:1).