Гвардиола - после поражения от «Тоттенхэма»: «МС» надо сделать акцент на победах в других турнирах «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на 22 очка.

После поражения от «Тоттенхэма» в очередном туре АПЛ главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что его команда должна сосредоточиться на борьбе в других турнирах.

«Мы уже слишком сильно отстаем от «Ливерпуля». Их не остановить. Они набрали много очков, а мы их теряем. Надо сделать акцент на победах в других турнирах. Команда также должна обеспечить себе право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, вчера в матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Команда Гвардиолы занимает второе место в АПЛ, имея 51 очко после 25 туров. От «Ливерпуля» манчестерцы отстают уже на 22 очка.

«Тоттенхэм» поднялся на пятое место, набрав 37 очков.

9 февраля «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». «Тоттенхэм» 16 февраля сыграет в гостях с «Астон Виллой».

Добавим, что помимо чемпионата страны «Сити» продолжает борьбу за три трофея. 1 марта в финале Кубка английской лиги команда Гвардиолы встретится с «Астон Виллой». В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» предстоит провести два матча против мадридского «Реала», а на этой же стадии Кубка Англии манчестерцы сыграют с «Шеффилд Уэнсдэй».