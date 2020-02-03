Бергвейн - о первом голе в АПЛ: Это невероятно, сбылась мечта Нападающий отличился в своем дебютном матче в Англии.

Нападающий «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн не скрывал эмоций после матча против «Манчестер Сити».

«Это невероятно, сбылась мечта - забить в своем дебютном матче. Я так счастлив быть здесь и забить гол. Будучи ребенком, я хотел играть в премьер-лиге, поэтому забить в своем дебютном матче невероятно», - цитирует Бергвейна Sky Sports.

Напомним, вчера в матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Победный гол на 63-й минуте забил Бергвейн, отличившийся в своем первом матче за лондонский клуб после перехода из «ПСВ».

Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в АПЛ, имея 51 очко после 25 туров. От «Ливерпуля» манчестерцы отстают уже на 22 очка.

«Тоттенхэм» поднялся на пятое место, набрав 37 очков.

9 февраля «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». «Тоттенхэм» 16 февраля сыграет в гостях с «Астон Виллой».