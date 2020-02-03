Агент Смольникова: Подвижек в переговорах о продлении контракта с «Зенитом» нет Летом защитник «Зенита» может стать свободным агентом.

Агент Александр Маньяков высказался о переговорах с «Зенитом» по продлению контракта с защитником Игорем Смольниковым и об интересе к игроку со стороны «Рубина».

«Подвижек в переговорах с «Зенитом» о продлении контракта пока нет, – приводит «Р-Спорт» слова Маньякова. – А об интересе «Рубина» к Смольникову я впервые слышу».

Напомним, 31-летний Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. В декабре 2015 года он продлил контракт с клубом до 2020 года. Таким образом, ближайшим летом игрок может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне Смольников сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Всего на его счету 195 матчей за «Зенит», десять голов и 21 результативная передача.