«Тамбов» всухую проиграл «Словацко» в контрольном матче Российский клуб продолжает подготовку к возобновлению сезона РПЛ в турецком Белеке.

«Тамбов» проиграл в контрольном матче клубу из Чехии «Словацко» со счетом 0:3. На 41-й минуте счет открыл полузащитник Михал Коут. Удвоил преимущество чехов нападающий Павел Дворак. Итоговый результат установил Томаш Зайц

Отметим, что в первой тайме защитник российской команды Адесойе Ойеволе был удален с поля.

«Словацко» идет на шестом месте в чемпионате Чехии.

«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 турах.

Контрольный матч

«Тамбов» (Россия) – «Словацко» (Чехия) – 0:3 (0:1)

Голы: Коут, 41. Дворак, 50. Зайц, 76.

«Тамбов»: Шелия (Чагров, 46), игрок на просмотре, Юрганов, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 46), Грицаенко, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе, Федчук, Обухов.