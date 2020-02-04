Макс Урванчки: Кана не привожу в пример вратарям «Спартака», будущее – это тер Штеген Немец работает в «Спартаке» с октября прошлого года.

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки рассказал о том, кого ставит в пример голкиперам красно-белых.

«Я не привожу в пример Оливера Кана, – сказал Урванчки в интервью клубной пресс-службе, – он был отличным вратарем в свое время, но на данный момент уже представляет старую школу. Кан был прекрасен в створе ворот и на выходах при подачах, но играть ногами не мог.

С тех пор как он закончил карьеру, игра вратарей изменилась. Сейчас вратарь должен быть более универсальным, уметь играть в поле, взаимодействовать с партнерами. Хотя то, что он великий игрок, даже не обсуждается.

(Марк-Андре) Тер Штеген («Барселона») сейчас лучший. (Мануэль) Нойер («Бавария») остается на отличном уровне, но тер Штеген – это будущее».

Напомним, Урванчки вошел в тренерский штаб «Спартака» 14 октября после назначения главным тренером Доменико Тедеско.

Ранее 38-летний немец тренировал вратарей в «Вакер Бургхаузен» из третьего немецкого дивизиона, а с октября 2014 года работал в «Эрцгебирге».Тренер вратарей московского «Спартака» Макс Урванчки рассказал, кого приводит в пример голкиперам красно-белых.