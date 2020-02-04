Агент Иммобиле: Чиро – лучший форвард Европы на данный момент Агент Алессандро Могги, клиентом которого является нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, прокомментировал нынешнюю форму 29-летнего игрока.

– Я думаю, что Чиро – лучший нападающий в Европе на данный момент, не говоря уже о Италии. Видеть «Лацио» так высоко в таблице – это не совпадение, это результат тяжелой работы, и спортивный директор в течение нескольких лет проделал большую работу, используя ненужных игроков для многих других клубов, создавая конкурентоспособную команду, которая даже способна бороться за скудетто, – цитирует Могги TMW.

Напомним, что в этом сезоне Иммобиле забил 28 голов в 28 матчах. В 21-м туре серии А против СПАЛа (5:1) итальянский форвард оформил дубль, побив достижение 61-летней давности.

На данный момент «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. 5 февраля команда сыграет перенесенный матч 17-го тура против «Вероны». В случае победы подопечные Симоне Индзаги поднимутся на вторую строчку.