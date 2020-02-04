Макс Урванчки: Ребров продлил контракт со «Спартаком» не за прошлые заслуги Голкипер «Спартака» подписал новый контракт до 2021 года.

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки прокомментировал подписание клубом нового контракта с голкипером Артемом Ребровым.

«Артем и Андрей Ещенко – очень важные игроки для команды, – сказал Урванчки в интервью клубной пресс-службе. – Они ведут партнеров, могут что-то сказать и подправить в раздевалке, к ним прислушиваются молодые игроки.

Артем подписал контракт не за свои прошлые заслуги, а за то, как он здорово работает на данный момент».

Напомним, «Спартак» объявил о подписании нового контракта с 35-летним вратарем в конце января. Соглашение рассчитано до 2021 года.

Ребров выступает за красно-белых с 2011 года после перехода из «Шинника». Его дебют в основной команде состоялся 21 сентября того же года в матче 1/16 финала Кубка России с «Волгой» (1:1, по пенальти – 5:6) на стадионе «Лужники». За девять лет он провел за «Спартак» 131 матч.

В 2017 году в составе «Спартака» Ребров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне голкипер сыграл в двух матчах – по одному в чемпионате и Кубке России.