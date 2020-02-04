Бенедикт Хеведес: Почти не смотрел матчи «Спартака» под руководством Тедеско «Локомотив» сыграет со «Спартаком» на «Кубке Матч Премьер».

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о первом матче команды на «Кубке Матч Премьер» в Дохе с «Партизаном» (1:1, по пенальти – 2:4) и о предстоящей игре со «Спартаком».

«У соперника было больше шансов забить, – приводят «Известия» слова 31-летнего немца. – В итоге могу сказать, что матч получился неплохим для обеих команд, как и серия пенальти. К сожалению, мы проиграли.

Что касается «Спартака», то не знаю, еще не видел их игру. И почти не смотрел матчи этой команды под руководством Доменико Тедеско».

Напомним, Хеведес выступал под руководством Тедеско в «Шальке». При этом тренер лишил игрока капитанской повязки, а впоследствии защитник ушел в аренду в «Ювентус».

Матч «Локомотив» – «Спартак» пройдет 5 февраля. Начало игры – 18:00 (мск).