Ярмоленко может вернуться в строй в феврале 30-летний украинец выступает в английской команде с июле 2018 года.

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко приступит к тренировкам в общей группе 29 февраля, сообщает Football.London.

C середины декабря прошлого года украинский игрок находится на больничном по причине проблем с приводящей мышцей бедра.

Ранее ожидалось, что он будет готов к игре 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за 20 млн евро. В нынешнем сезоне он забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах АПЛ. Прошлый раз украинец выходил в стартовом составе 23 ноября в домашней игре против «Тоттенхэма» (2:3).

В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке «молотобойцев», отличившись тремя голами и одним ассистом.

В данный момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка в 25 матчах