Триппьер перенес операцию в области паха и может вернуться к первому матчу с «Ливерпулем» Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер перенес операцию и начал процесс восстановления, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в команде рассчитывают на то, что 29-летний англичанин сможет вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 18 февраля в Мадриде.

Напомним, защитник получил повреждение в области паха 12 января в матче с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании (0:1). С тех пор он больше не выходил на поле.

Триппьер перешел в «Атлетико» прошлым летом из «Тоттенхэма» за 22 миллиона евро. Он сыграл в 22 матчах, отметившись четырьмя ассистами. Его команда занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 36 очков в 22 турах.