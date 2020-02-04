Алексис Салемакерс: Я не совсем понял указания Пиоли, когда выходил на поле Новичок «Милана» Алексис Салемакерс рассказал о своем дебюте за команду в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).

– Изначально я был немного напряжен, тренер разговаривал со мной на итальянском, я не совсем понял указания. Честно говоря, даже не знал на какую позицию выхожу, понял, когда увидел вместо кого выхожу. Моя цель – как можно быстрее стать игроков стартового состава. Мой соотечественник Ромелу Лукаку уже связался со мной, чтобы показать мне лучшие места в городе, – цитирует полузащитника Calcio Mercato.

Напомним, что Салемакерс перешел в миланскую команду из «Андерлехта» в зимнее трансферное окно на правах аренды с возможностью выкупа. В составе бельгийской команды он сыграл 64 матча, забив два гола и отдав 11 ассистов.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 22 турах.