На просмотр в ЦСКА приехал форвард «Чертаново» Колесниченко Армейцы готовятся к весенней части сезона на юге Испании.

Официальный сайт клуба РПЛ ЦСКА сообщил о том, что на сбор команды Виктора Гончаренко в испанском Кампоаморе прибыли защитник Никита Котин и нападающий «Чертаново» Кирилл Колесниченко.

Ранее 17-летний Котин перешел в ЦСКА из «Крыльев Советов», подписав контракт на 3 с половиной года, а 20-летнему Колесниченко еще нужно будет доказать свою необходимость команде.

Сегодня днем на сборы #Кампоамор2020🇪🇸 прибыли новичок армейцев защитник Никита Котин и нападающий «Чертаново» Кирилл Колесниченко, который будет на просмотре до окончания второго сбора https://t.co/7ocV3a4d7X pic.twitter.com/N2OjY47nf4 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 4, 2020

В нынешнем сезоне Кирилл из-за травм не сыграл за «Чертаново» ни одного матча. Всего на его счету 6 голов в 30 матчах первенства ФНЛ.

Завтра 5 февраля ЦСКА проведет два спарринга против испанской «Ориуэлы» и датского «Норшеллана». Второй зимний сбор армейцев продлится до 9-го числа.