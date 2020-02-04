Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч против «Партизана» Игра второго тура Кубка Матч Премьер начнется в 18:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Ростов» объявил стартовый состав на матч второго тура Кубка Матч Премьер против сербского «Партизана». «Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян. Запас: Рудаков, Седов, Кожемякин, Ведерников, Прошляков, Шомуродов, Черкес, Безруков, Логашов, Саплинов, Долгов, Ливаднов, Чистяков, Осинов. Стартовые XI на игру с «Партизаном» 🔥⠀

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Интересные эксперименты продолжаются 🤔⠀

⠀#ФКРостов #ПартизанРостов #КубокПариматчПремьер 🏆 pic.twitter.com/MqDATSEcjY — Football Club Rostov (@rostovfc) February 4, 2020 Матч в столице Катара Дохе начнется в 18:00 по московскому времени.