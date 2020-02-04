Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч против «Партизана»

Футбольный клуб «Ростов» объявил стартовый состав на матч второго тура Кубка Матч Премьер против сербского «Партизана».
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян.
Запас: Рудаков, Седов, Кожемякин, Ведерников, Прошляков, Шомуродов, Черкес, Безруков, Логашов, Саплинов, Долгов, Ливаднов, Чистяков, Осинов.
Стартовые XI на игру с «Партизаном» 🔥⠀— Football Club Rostov (@rostovfc) February 4, 2020
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Интересные эксперименты продолжаются 🤔⠀
⠀#ФКРостов #ПартизанРостов #КубокПариматчПремьер 🏆 pic.twitter.com/MqDATSEcjY
Матч в столице Катара Дохе начнется в 18:00 по московскому времени.