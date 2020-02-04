Агент Измайлова: Не думаю, что Марат будет играть дальше на профессиональном уровне Паулу Барбоза, агент Марата Измайлова, считает, что полузащитник вряд ли продолжит выступление на профессиональном уровне.

- У Марата все в порядке. Марат живет в Португалии с семьей, но сейчас он, насколько я знаю, в Москве. Футбол? Да, он играет в товарищеских матчах. Не думаю, что он будет играть дальше (на профессиональном уровне), но это только мое мнение. Об этом должен говорить только сам Марат, - цитирует Барбозу «РИА Новости».

Напомним, что Измайлов в составе «Локомотива» стал двукратным чемпионом России (2002, 2004), а с «Порту» выиграл чемпионат Португалии (2012/13).