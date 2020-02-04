Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом» Команда Черевченко проводит второй сбор в Турции.

На втором зимнем тренировочном сборе в Турции тульский «Арсенал» провел спарринг против чешского клуба «Пршибрам». Контрольная встреча завершилась вничью 1:1.

«Оружейники» забили первыми. На 37-й минуте после передачи Евгения Луценко мяч в ворота чехов направил Александр Ломовицкий. «Пршибрам» отыгрался на 73-й благодаря точному удару Мартина Новы.

«Арсенал» занимает шестое место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 турах. «Пршибрам» идет на последнем 16-м месте в чемпионате Чехии, набрав 13 очков в 20 матчах.

12 февраля команда Игоря Черевченко проведет сразу два спарринга – против румынского клуба УТА и против «Шахтера» из белорусского Солигорска.

Контрольный матч

«Арсенал» (Тула, Россия) – «Пршибрам» (Чехия) – 1:1 (1:0)

Голы: Ломовицкий, 37 – Новы, 73.

«Арсенал»: Нигматуллин, К.Комбаров, Григалава, Бауэр, Беляев, Ломовицкий (Лесовой, 50), Э.Кангва, Костадинов, Чаушич, Ткачев, Луценко. С 61-й минуты: Нигматуллин, Хагуш, Сокол, Денисов, Ковалев, Пантелеев, К.Кангва, Громыко, Лесовой, Аджоев, Минаев.