«Ростов» обыграл «Партизан», Мамаев забил один мяч и сделал голевой пас Завтра на «Кубке Матч Премьер» сыграют «Спартак» и «Локомотив».

Во втором туре товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» сербский «Партизан» проиграл ФК «Ростов» со счетом 1:3.

По ходу встрече команда Валерия Карпина выигрывала 3:0. На 32-й минуте после ошибки вратаря «Партизана» Владимира Стойковича мяч в пустые ворота направил Павел Мамаев. На 57-й после передачи все того же Мамаева отличился Александр Долгов, а на 73-й после навеса Логашова точный удар головой нанес лучший бомбардир «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Лишь в концовке встречи белградцам удалось «размочить» счет. На 87-й минуте Садик Умар реализовал пенальти, который сам же и заработал.

«Ростов» набрал три очка и догнал «Спартак», которому уступил в первом матче со счетом 1:2. На данный момент команда Карпина находится выше красно-белых по дополнительным показателям. «Партизан» занимает третье место с двумя очками (за победу по пенальти над «Локомотивом»). Железнодорожники располагаются на четвертом месте с одним очком.

Завтра 5 февраля состоится вторая встреча второго тура «Спартак» – «Локомотив» (начало в 18:00 по московскому времени»).

В последнем туре 8 и 9 февраля соответственно сыграют «Спартак» – «Партизан» и «Ростов» – «Локомотив».

«Партизан» (Белград, Сербия) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1)

Голы: Мамаев (Шомуродов), 32 – 0:1. А.Долгов (Мамаев), 57 – 0:2. Шомуродов (Логашов), 73 – 0:3. Садик, 87 – с пенальти – 1:3

«Партизан»: Стойкович (А.Попович, 46) – Вуячич (Здьелар, 64), С.Павлович, Н.Милетич (Цуцин, 57), Брежанчич – Б.Натхо (Смилянич, 46), Шчекич, Маркович (Лакчевич, 59) – Сума (Л.Павлович, 46), Асано, Б.Матич (Садик, 64)

«Ростов»: Песьяков – Ал.Козлов (Логашов, 61), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Осипенко (Кожемякин, 60), Е.Чернов (Ведерников, 73) – Еременко (Ливаднов, 82), Норманн (Шомуродов, 20), Попов (к) (Безруков, 73) – Мамаев (Саплинов, 61), Зайнутдинов (Осинов, 68), Байрамян (А.Долгов, 46)

Предупреждения: Безруков, 74

Судья: Сауд Аль-Аазба (Катар)

4 февраля. Доха