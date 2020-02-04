Умтити не сыграет с «Атлетиком» из-за судебного разбирательства Об этом сообщает TV3.

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити пропустит матч с «Атлетиком» из Бильбао.

Согласно источнику, ему предстоит поездка в суд, поскольку владельцы его предыдущего дома хотят взыскать с футболиста более 180 тысяч евро за ущерб, нанесенный их имуществу. По словам хозяев дома, игрок сломал бассейн, а также несколько кранов.

Напомним, матч «Атлетик» – «Барселона» состоится 6 февраля и пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Что касается Умтити, то 26-летний француз выступает за каталонцев с 2016 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей.