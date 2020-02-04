«Урал» и «Чукарички» сыграли вничью Команда Парфенова проводит сбор на Кипре.

Клуб РПЛ «Урал» провел спарринг в рамках тренировочного сбора на Кипре. Команда Дмитрия Парфенова сыграла вничью 1:1 с сербским клубом «Чукарички».

На 21-й минуте счет открыл Андрей Егорычев, пробив низом в ближний угол после углового Николая Димитрова. На 37-й сербы отыгрались.

«Урал» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея 24 очка после 19 турах.

«Чукарички» занимают четвертое место в чемпионате Сербии, набрав 40 очков в 20 турах.

Контрольный матч

«Урал» (Екатеринбург) – «Чукарички» (Сербия) – 1:1

Гол «Урала»: Егорычев, 37.

«Урал»: Баклов, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Димитров (Щербаков, 75), Фидлер (Бавин, 61), Егорычев, Кухарчик (Шаболин, 61), Погребняк (Панюков, 61), Бикфалви.