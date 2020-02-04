Валерий Карпин: У меня в голове есть основной состав, но до первой игры РПЛ все может измениться Главный тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Партизаном».

Во втором туре товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» клуб РПЛ «Ростов» обыграл белградский «Партизан» со счетом 3:1. После игры свой комментарий телеканалу «Матч Премьер» дал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Игрой был доволен до 70-й минуты, то есть до замен, – отметил Карпин. – Пока еще не понятно, что с Норманном. Думаю, что никакой серьезной травмы (на месяц или на два) нет. К третьей игре ждем прогресса во всем. Физическая форма набирается за счет минут, проведенных на поле. Посмотрим, кто будет играть.

Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат еще больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов.

В голове у меня есть основной состав, но до первой игры в РПЛ еще 25 дней, все может измениться».

Норманн по ходу игры против «Партизана» подвернул голеностоп и был заменен.

Завтра 5 февраля на турнире в Катаре состоится вторая встреча второго тура «Спартак» – «Локомотив» (начало в 18:00 по московскому времени»).

В последнем туре 8 и 9 февраля соответственно сыграют «Спартак» – «Партизан» и «Ростов» – «Локомотив».