«Боруссия» Дортмунд вылетела из Кубка Германии, уступив «Вердеру» Встреча прошла на домашней арене бременского клуба.

Матч 1/8 финала Кубка Германии «Вердер» – «Боруссия» Дортмунд завершился поражением «шмелей» со счетом 2:3.

В составе победителей забили Дейви Зельке, Леонардо Биттенкорт и Милот Рашица. У гостей это сделали Эрлинг Холанд и Джованни Рейна.

Таким образом команда из Бремена вышла в четвертьфинал соревнований, а «Боруссия» завершила борьбу за трофей.

Кубок Германии. 1/8 финала

«Вердер» (Бремен) – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:2 (2:0)

Голы: Зельке, 16 (1:0); Биттенкорт, 30 (2:0); Холанд, 67 (2:1); Рашица, 70 (3:1); Рейна, 78 (3:2)

«Вердер»: Павленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица (Топрак, 90), Зельке (Сарджент, 50), Осако (Бартельс, 89).

«Боруссия» Д: Хитц, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Брандт, Витцель, Азар (Холанд, 46), Санчо, Ройс (Джан, 89), Загаду (Рейна, 66).

Предупреждения: Битенкур (23), Шульц (49), Ройс (64), Мойсандер (85), Рейна (86).