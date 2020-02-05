«Ливерпуль» молодежным составом выбил «Шрусбери Таун» из Кубка Англии Встреча прошла на «Энфилде».

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» – «Шрусбери Таун» завершился в пользу «красных» со счетом 1:0. Это была переигровка. В первом поединке команды забили по два мяча.

Мерсисайдский клуб добился победы благодаря автоголу Ро-Шон Уильямса на 75-й минуте. Примечательно, что «Ливерпуль» добился успеха молодежным составом. Средний возраст футболистов, вышедших на поле, составил 19 лет и 102 дней.

Таким образом, команда Юргена Клоппа поспорит за полуфинал Кубка Англии с лондонским «Челси».

Кубок Англии. 1/8 финала

«Ливерпуль» – «Шрусбери» – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 75, автогол Уильямс.

«Ливерпуль»: Келлехер, Уильямс, Хувер, ван дер Берг, Кларксон (Бойс, 90), Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар (Харди, 82), Эллиот (Диксон-Боннер, 90).

«Шрусбери»: О»Лири, Эбанкс-Лэнделл, Голбурн, Лав, Пьер, Лоран, Эдвардс, Госс (Каммингс, 74), Уильямс, Лэнг (Удо, 57), Уолли (Уокер, 82).

Предупреждения: Голбурн (33), Уильямс (40), Лав (65).