«Валенсия» проиграла «Гранаде» и покинула Кубок Испании Российский хавбек Денис Черышев пропустил встречу из-за травмы.

Футболисты «Валенсии» проиграли «Гранаде» в гостевом поединке ¼ финала Кубка Испании – 1:2.

В составе победителей дубль оформил Роберто Сольдадо. У «летучих мышей» отличился Родриго.

Таким образом, «Валенсия», выигравшая этот трофей в прошлом сезоне, завершила борьбу, а соперник «Гранады» станет известен позднее.

Кубок Испании. ¼ финала

«Гранада» – «Валенсия» – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 3 Сольдадо, 1:1 – 40 Родриго, 2:1 – 90, пенальти Сольдадо.

«Гранада»: Эскандель, Вальехо, Херман Санчес, Нева, Фулькье, Пуэртас, Вадильо (Диас, 46), Эррера, Гоналон (Этеки, 86), Сольдадо, Фернандес (Мачис, 69).

«Валенсия»: Доменек, Габриэл Паулиста, Коста, Диакаби (Собрино, 90), Васс, Ферран Торрес (Гедеш, 68), Солер, Парехо, Коклен, Родриго (Флоренци, 87), Макси Гомес.

Предупреждения: Гоналон (43), Сольдадо (53).