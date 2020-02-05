Глушаков получил от «Спартака» серебряную медаль молодежного первенства Полузащитник провел четыре матча за «молодежку» «Спартака» осенью 2018 года.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сообщил, что получил серебряную медаль за второе место в составе дубля «Спартака» в молодежном первенстве в сезоне-2018/2019.

«Приятная неожиданность на сборе в Турции – наконец-то добралась до меня родимая. Встретился с тренерским штабом дубля «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон.

Это был классный опыт – стать частью спартаковской молодежки. Желаю ребятам много и упорно работать, пробиваться в основу, доказывать и добиваться самых больших высот», – написал 33-летний Глушаков в инстаграме.

Напомним, осенью 2018 года Глушаков провел четыре матча и забил один гол за молодежный состав «Спартака» после того, как возглавлявший тогда команду Массимо Каррера отстранил его от основы.

В настоящее время «молодежка» красно-белых, как и «Ахмат», готовится к возобновлению сезона в Турции.