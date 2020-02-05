Игало согласился на сокращение зарплаты, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед» Манкунианцы арендовали нигерийского форварда у «Шанхай Шеньхуа».

31 января в последней день работы зимнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» взял в аренду до конца сезона 30-летнего нигерийского форварда Одиона Игало у клуба китайской суперлиги «Шанхай Шеньхуа».

В интервью официальному сайту «МЮ» Игало рассказал, что ради возможности поиграть за манкунианцев он согласился на понижение своей зарплаты.

«Несколько других клубов проявляли интерес, – отметил Одион. – Но я сказал: просто выбираем «Юнайтед», если это возможно. В 23:00 по Шанхаю мой агент позвонил мне и сказал, что «МЮ» хотят заключить сделку. Я выбрался из кровати и побежал искать переводчика, чтобы побыстрее поговорить с директором «Шанхая». Ему я сказал: «Мой агент хочет с вами поговорить. Я нужен «Юнайтед», и вы должны сделать так, чтобы переход состоялся.

В итоге представители клуба, мой агент и я провели всю ночи, ведя переговоры и подписывая бумаги. Нужно было успеть до семи утра по шанхайскому времени.

Агент сказал мне: «Тебе уменьшат зарплату, если ты уходишь в «Юнайтед».

Я ответил: «Мне все равно. Нужно, чтобы сделка состоялась. Я хочу играть за «МЮ», и мне не важно насколько уменьшат зарплату».

У нигерийца уже есть опыт выступлений в Англии. С июля 2014-го по январь 2017 года Игало играл за «Уотфорд», забив 39 голов в 99 матчах.

В договоре «МЮ» и «Шанхай Шеньхуа» есть опция выкупа трансфера нападающего. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 6,5 млн евро.