Сетьен о конфликте Месси и Абидаля: Эта ситуация на меня не влияет, спрашивайте только о футболе Главный тренер «Барселоны» отказался комментировать конфликт капитана команды и технического директора.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему четвертьфиналу Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона», журналисты спросили у главного тренера каталонцев Кике Сетьен, о том, что он думает по поводу публичного конфликта Лионеля Месси и Эрика Абидаля.

«Эта ситуация не влияет на меня, – цитирует ответ Сетьена AS. – Я постараюсь, чтобы она также не повлияла и на игроков. Мы немного поговорили на эту тему. Мы обязаны сосредоточиться на завтрашней игре с «Атлетиком». Меня интересует только футбол. Остальное я не могу контролировать, а потому не думаю об этом.

Вся эта ситуация влияет на вас, но не на меня. Я сосредоточен на футболе, и меня интересует лишь то, как дать игрокам нужные инструменты для побед. Все остальное меня не интересует. Проблемы бывают в любом клубе. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Поэтому спрашивайте у меня только о футболе».

Накануне технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль в интервью газете Sport заявил, что одной из причин январского увольнения Эрнесто Вальверде было то, что некоторые футболисты утратили к тренеру доверие и перестали выкладываться полностью в играх и на тренировках.

Лионель Месси отреагировал на это высказывание на своей странице в Instagram, написав, что, говоря о некоторых игроках, нужно называть конкретные имена, иначе такие слова порочат всю команду.

После увольнения Вальверде 61-летний Сетьен 14 января был назначен новым главным тренером «Барселоны».

Матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» состоится завтра 6 февраля.