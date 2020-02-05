«Барселона» собирается подписать форварда «Хетафе» Анхеля - Советский спорт
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05 февраля 2020 18:17ФутболШарафудинов Виктор

«Барселона» собирается подписать форварда «Хетафе» Анхеля

Закрытие трансферного окна чемпиону Испании не помеха.

Испанская газета Sport сообщает, что «Барселона» собирается оформить переход нападающего «Хетафе» Анхеля Родригеса.

Источник сообщает, что футболист сможет играть за каталонцев уже в нынешнем сезоне, хотя официально трансферное окно в Европе уже закрыто.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес уже заявил в интервью El Mundo Deportivo, что не будет чинить препятствий, если от «Барселона» сделает официальное предложение.

Каталонский клуб стал срочно искать нового нападающего после того, как в начале нынешней неделе очередную травму получил не игравший с ноября Усман Дембеле. Вдобавок, в январе операцию на колене перенес уругвайский нападающий Луис Суарес, чье восстановление займет как минимум четыре месяца.

Анхель перешел из «Хетафе» из «Сарагосы» летом 2017 года. С тех пор он забил 30 голов в 88 матчах за команду из пригорода Мадрида в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего форварда 13 забитых мячей в 27 матчах с учетом всех турниров.

В контракте Анхеля с «Хетафе» прописана сумма отступных в 10 миллионов евро.

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