«Барселона» собирается подписать форварда «Хетафе» Анхеля

Испанская газета Sport сообщает, что «Барселона» собирается оформить переход нападающего «Хетафе» Анхеля Родригеса.
Источник сообщает, что футболист сможет играть за каталонцев уже в нынешнем сезоне, хотя официально трансферное окно в Европе уже закрыто.
Президент «Хетафе» Анхель Торрес уже заявил в интервью El Mundo Deportivo, что не будет чинить препятствий, если от «Барселона» сделает официальное предложение.
Каталонский клуб стал срочно искать нового нападающего после того, как в начале нынешней неделе очередную травму получил не игравший с ноября Усман Дембеле. Вдобавок, в январе операцию на колене перенес уругвайский нападающий Луис Суарес, чье восстановление займет как минимум четыре месяца.
Анхель перешел из «Хетафе» из «Сарагосы» летом 2017 года. С тех пор он забил 30 голов в 88 матчах за команду из пригорода Мадрида в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего форварда 13 забитых мячей в 27 матчах с учетом всех турниров.
В контракте Анхеля с «Хетафе» прописана сумма отступных в 10 миллионов евро.