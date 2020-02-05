Эриксен объяснил, почему покинул «Тоттенхэм»

Хавбек «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, почему принял предложение итальянского клуба. Напомним, датчанин перебрался в команду Антонио Конте этой зимой. Сумма сделки составила 20 млн евро.
«Большой трофей я могу выиграть именно в «Интере». У этой команды больше шансов завоевать титул, чем у «Тоттенхэма». Я до сих пор вспоминаю финал Лиги чемпионов. Это был ужасный день.
Я приехал в миланский клуб, чтоб попробовать что-то новое. В последний раз я выигрывал трофей вместе с «Аяксом», а это было много лет назад», – приводит слова Эриксена Sky Sport Italia.
На данный момент «Интер» занимает 2-е место в таблице серии А, набрав 51 очко.
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