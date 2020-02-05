«Локомотив» обыграл «Спартак» в серии пенальти

На Кубке Париматч Премьер состоялся второй матч второго тура. Основное время встречи «Спартак» – «Локомотив» завершилась вничью 1:1, а в серии пенальти железнодорожники оказались удачливее, выиграв 4:2.

На 28-й минуте счет открыли железнодорожники. После передачи Жоау Мариу Владислав Игнатьев в касание переправил мяч в сетку.

«Спартак» отыгрался в начале второго тайма. На 49-й минуте после навеса Лукаса Айртона и скидки Георгия Джикии цель поразил Илья Гапонов.

Героем послематчевой серии стал вратарь «Локомотива» Никита Медведев, которого Юрий Семин выпустил перед окончанием основного времени вместо Антона Коченкова. Медведев парировал два 11-метровых в исполнении Максима Глушенкова и Алекса Крала, в то время как вратарь «Спартака» Артем Ребров нейтрализовал только удар Бенедикта Хеведеса.

Несмотря на эту неудачу, «Спартак» с 4 очками лидирует в турнире. У «Ростова» и «Локомотива» – по 3, а в активе «Партизана» – 2.

По регламенту победа в серии пенальти приносит 2 очка, а поражение в послематчевой серии – 1.

Напомним, что вчера «Ростов» со счетом 3:1 обыграл белградский «Партизан». В первом туре «Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти 2:4 после ничьей 1:1, а «Спартак» выиграл у «Ростова» 2:1.

В последнем туре 8 февраля «Спартак» сыграет с «Партизаном», а 9 февраля состоится матч «Ростов» – «Локомотив».

Кубок Париматч Премьер. 2-й тур

«Спартак» – «Локомотив» – 1:1 (0:1), по пенальти – 2:4

Голы: Гапонов (Джикия), 49 – Игнатьев (Жоау Мариу), 28

Серия пенальти: Ал. Миранчук – 0:1. Айртон – 1:1. Жемалетдинов – 1:2. Глушенков – 1:2 (вратарь). Хеведес – 1:2 (вратарь). Крал – 1:2 (вратарь). Крыховяк – 1:3. Мирзов – 2:3. Баринов – 2:4

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46) – Рассказов (Ещенко, 46), Маслов (Гапонов, 46), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (к), Мельгарехо (Айртон, 46) – Бакалюк (Крал, 46) – Тил (Маркитесов, 46), Гулиев (Зобнин, 46) – Бакаев (Глушенков, 46) – Соболев (Мирзов, 46)

«Локомотив»: Коченков (Медведев, 90+1) – Игнатьев (Идову, 80), Кверквелия, Чорлука (к) (Мурило, 75), Хеведес – Баринов, Магкеев, Крыховяк – Ал. Миранчук, Жоау Мариу (Рыбус, 70) – Эдер (Жемалетдинов, 46)

Предупреждения: Тедеско (главный тренер), 48 – Магкеев, 30. Чорлука, 52. Крыховяк, 90+2

5 февраля. Доха