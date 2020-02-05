Артем Ребров: Потихоньку у «Спартака» начинает получаться Вратарь красно-белых дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Во втором туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти (2:4) после того, как основное время завершилось вничью 1:1. После игры свой комментарий телеканалу «Матч ТВ» дал вратарь «Спартака» Артеме Ребров, парировавший в послематчевой серии удар Бенедикта Хеведеса.

«Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Тедеско, – отметил Ребров. – У каждого есть свои комбинации. Является ли гол Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаще получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит — не зря.

Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме».

«Спартак» с 4 очками лидирует в турнире. У «Ростова» и «Локомотива» – по 3, а в активе «Партизана» – 2.

В последнем туре 8 февраля «Спартак» сыграет с «Партизаном», а 9 февраля состоится матч «Ростов» – «Локомотив».