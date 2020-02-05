Стуани называют приоритетной целью «Барселоны» Каталонский клуб ищет нового нападающего из-за травм Суареса и Дембеле.

Хотя трансферное окно в Европе уже закрыто, «Барселона» может получить разрешение от Королевской испанской футбольной федерации дозаявить нового нападающего из-за травм своих футболистов. Соответствующий пункт есть в регламенте примеры. Новый игрок при этом может быть приглашен только из другого испанского клуба.

Ранее появилась информация об интересе каталонцев к форварду «Хетафе» Анхелю. Однако Deportes Cuatro утверждает, что приоритет «Барселоны» в нынешней ситуации – нападающий «Жироны» и сборной Уругвая Кристиан Стуани.

Сине-гранатовые ищут нового форварда, поскольку в январе Луис Суарес перенес операцию на колене и выбыл как минимум на четыре месяца, а в начале нынешней неделе рецидив травмы бедра случился у Усмана Дембеле.

Стуани в прошлом выступал в Испании за «Альбасете», «Леванте» и «Эспаньол». Летом 2017 года он перешел в «Жирону» из английского клуба «Миддлсбро». За два следующих сезона уругваец забил в примере 40 голов в 65 матчах. Прошлым летом он остался в «Жироне» несмотря на то, что команда вылетела во второй дивизион.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок сборной Уругвай забил в сегунде 20 голов в 22 матчах.

«Жирона» в данный момент занимает шестое место, набрав 38 очков в 26 матчах.