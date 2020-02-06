«Тоттенхэм» выбил «Саутгемптон» из Кубка Англии

Переигровка 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Саутгемптон» завершилась в пользу столичного клуба – 3:2.

В составе «шпор» отличились Лукас Моура и Сон Хын Мин. Еще один мяч в свои ворота отправил Джек Стивенс. У гостей забили Шейн Лонг и Дэнни Ингз.

Таким образом, команда Жозе Моуринью прошла в следующую стадию турнира. В первой игре арбитр зафиксировал ничью – 1:1.

Добавим, что за полуфинал Кубка страны «Тоттенхэм» поспорит с «Норвичем».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 12, автогол Стивенс, 1:1 – 34 Лонг, 1:2 – 72 Ингз, 2:2 – 78 Лукас Моура, 3:2 – 87, пенальти Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Вертонген (Жедсон Фернандеш, 54), Орье, Алдервейрелд, Сессеньон (Санчес, 90), Дайер, Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Ндомбеле (Алли, 61).

«Саутгемптон»: Ганн, Стивенс, Беднарек, Бертран, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор, 40), Хейбьерг, Редмонд, Буфаль (Армстронг, 67), Ингз, Лонг (Адамс, 81).

Предупреждения: Беднарек (55), Жедсон Фернандеш (59), Ромеу (84), Адамс (85), Ганн (86).