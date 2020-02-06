«Челси» и «Ливерпуль» поспорят за четвертьфинал Кубка Англии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Отметим, что матчи этой стадии турнира пройдут с 2 по 5 марта.
Кубок Англии. 1/8 финала
«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»
«Рединг» – «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Ливерпуль»
«Вест Бромвич» – «Ньюкасл»
«Лестер» – «Бирмингем»
«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» – «Норвич Сити»
«Портсмут» – «Арсенал»
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