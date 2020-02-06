«Челси» и «Ливерпуль» поспорят за четвертьфинал Кубка Англии - Советский спорт
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06 февраля 2020 01:51ФутболГичунцев Артур

«Челси» и «Ливерпуль» поспорят за четвертьфинал Кубка Англии

В прошлом сезоне этот турнир выиграли футболисты «Манчестер Сити».

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Отметим, что матчи этой стадии турнира пройдут с 2 по 5 марта.

Кубок Англии. 1/8 финала

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»

«Рединг» – «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» – «Ливерпуль»

«Вест Бромвич» – «Ньюкасл»

«Лестер» – «Бирмингем»

«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Арсенал»

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