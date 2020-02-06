«Челси» и «Ливерпуль» поспорят за четвертьфинал Кубка Англии В прошлом сезоне этот турнир выиграли футболисты «Манчестер Сити».

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Отметим, что матчи этой стадии турнира пройдут с 2 по 5 марта. Кубок Англии. 1/8 финала «Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити» «Рединг» – «Шеффилд Юнайтед» «Челси» – «Ливерпуль» «Вест Бромвич» – «Ньюкасл» «Лестер» – «Бирмингем» «Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» – «Норвич Сити» «Портсмут» – «Арсенал»