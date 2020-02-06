Моуринью - о победе «Тоттенхэма» над «Саутгемптоном»: Я должен быть честен, лучшая команда проиграла Лондонцы вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признал, что «Саутгемптон» выглядел лучше его команды в матче Кубка Англии.

«Мы мучились. Нам противостояла хорошая команда, она была лучшей на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе. Футболисты оставили на поле свои сердца, играли с душой, отдали все силы. Я должен быть честен, лучшая команда проиграла сегодня, но моя играла всем сердцем и на пределе своих возможностей», - цитирует Моуринью ВВС.

Напомним, переигровка 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Саутгемптон» завершилась в пользу столичного клуба – 3:2.

В составе «шпор» отличились Лукас Моура и Сон Хын Мин. Еще один мяч в свои ворота отправил Джек Стивенс. У гостей забили Шейн Лонг и Дэнни Ингз.

Таким образом, команда Моуринью прошла в следующую стадию турнира. В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

Добавим, что соперником «Тоттенхэма» в следующем раунде станет «Норвич».

В рамках очередного тура чемпионата страны лондонцы 16 февраля сыграют в гостях против «Астон Виллы».