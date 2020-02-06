Деле Алли: «Тоттенхэм» заслуживает трофей Лондонцы продолжают борьбу в Кубке Англии.

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после победы над «Саутгемптоном» в Кубке страны заявил, что лондонскому клубу пришло время завоевать трофей.

«Мы показали отличный характер. «Тоттенхэм» является одной из лучших команд в мире, мы заслуживаем трофей. Но никто не собирается отдавать нам его, мы должны продолжать бороться не только ради себя, но и ради фанатов. Мы должны что-то выиграть», - цитирует BBC Алли.

Напомним, переигровка 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Саутгемптон» завершилась в пользу столичного клуба – 3:2.

В составе «шпор» отличились Лукас Моура и Сон Хын Мин. Еще один мяч в свои ворота отправил Джек Стивенс. У гостей забили Шейн Лонг и Дэнни Ингз.

Таким образом, команда Жозе Моуринью прошла в следующую стадию турнира, где ее соперником станет «Норвич».

В рамках очередного тура чемпионата страны лондонцы 16 февраля сыграют в гостях против «Астон Виллы».