Защитник «Вероны» согласен перейти в «Интер» Контракт 19-летнего игрока с веронским клубом действует до лета 2022 года.

Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла ближайшим летом может перейти в «Интер», сообщает FedeNerazzura.

По информации источника, сам футболист уже согласился на переход в миланский клуб, однако клубы еще не согласовали условия будущей сделки. Веронский клуб рассчитывает получать за своего воспитанника минимум 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» договорился о переходе Кумбуллы за 20 миллионов плюс бонусы в размере четырех миллионов.

В этом сезоне на счету защитника 17 матчей, в которых он отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

«Верона» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 22 игр.