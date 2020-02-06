Игли Таре: «Лацио» пытался найти нападающего в январе Спортивный директор «Лацио» Игли Таре сообщил о том, в прошлом месяце команда хотела усилиться новым форвардом.

– У нас были опасения по поводу атаки, поэтому в январе мы пытались найти нападающего. Кого именно и почему не подписали? Я не стану этого говорить. Это уже в прошлом. Сейчас нам нападающий не нужен. У нас вполне конкурентоспособная команда, которая способна добиваться любых целей, – цитирует Таре Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что форвард «Челси» Оливье Жиру был близок к переходу в римский клуб, но руководство лондонцев не отпустило футболиста из-за того, что не смогли найти замену 33-летнему французу.

«Лацио» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 22 турах.