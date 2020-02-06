Игли Таре: «Лацио» пытался найти нападающего в январе - Советский спорт
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06 февраля 2020 08:45ФутболКорегин Владислав

Игли Таре: «Лацио» пытался найти нападающего в январе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре сообщил о том, в прошлом месяце команда хотела усилиться новым форвардом.

– У нас были опасения по поводу атаки, поэтому в январе мы пытались найти нападающего. Кого именно и почему не подписали? Я не стану этого говорить. Это уже в прошлом. Сейчас нам нападающий не нужен. У нас вполне конкурентоспособная команда, которая способна добиваться любых целей, – цитирует Таре Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что форвард «Челси» Оливье Жиру был близок к переходу в римский клуб, но руководство лондонцев не отпустило футболиста из-за того, что не смогли найти замену 33-летнему французу.

«Лацио» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 22 турах.

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