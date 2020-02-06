Зинедин Зидан: В матче с «Реалом Сосьедад» мы должны быть сосредоточены с первых секунд Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Испании.

– Для нас это финал, а не четвертьфинал. Мы должны быть заряжены и сосредоточены с первой секунды матча: сейчас играется только по одному матчу, и соперник не будет дарить нам возможности. Нам противостоит отличная команда, которая прекрасно играет в футбол и приедет, чтобы провести отличный матч. Мы в порядке, мы всем довольны, но до конца сезона еще далеко: мы пока ещё ничего не выиграли, но нужно продолжать в том же духе, – цитирует Зидана официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, что матч 1/4 финала между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» состоится сегодня в 21.00 по московскому времени. В чемпионате Испании мадридская команда лидирует после 22 туров, набрав 49 очков.