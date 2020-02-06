Константин Кучаев: Нет позиции, где бы мне было непривычно играть Футболисты ЦСКА продолжают готовиться к возобновлению чемпионата России.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, на какой позиции его наигрывает тренерский штаб столичного клуба на предсезонных сборах.

«Нет позиции, где бы мне было непривычно играть. Каждая позиция - это новый опыт, который не пройдет даром. Обычно я играл полузащитника или нападающего. Здесь же играю крайнего защитника: наполовину защитник, наполовину нападающий, потому что требования к крайним защитникам у нас очень высокие. Не сказал бы, что я играю именно в обороне», - цитирует игрока «Чемпионат.com».

В текущем сезоне Кучаев провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров красно-синие набрали 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.

В первой встрече после возобновления чемпионата ЦСКА на своем поле примет «Урал». Матч состоится 29 февраля.