«Лацио» повторил рекорд по количеству матчей без поражений в серии А

«Лацио» после вчерашней игры против «Вероны» (0:0) в рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Италии, повторил рекордную беспроигрышную серию в истории выступлений клуба в серии А. Об этом сообщает Opta.
Ранее такое происходило в 1999 году под руководством шведского специалиста Свена-Йорана Эрикссона. Отметим, что тогда за римлян выступали такие игроки, как защитники Алессандро Неста и Синиша Михайлович, полузащитники Диего Симеоне, Хуан Себастьян Верон и Павел Недвед, а также нынешний главный тренер «орлов» Симоне Индзаги, игравший на позиции нападающего. В сезоне 1999/2000 команда стала чемпионом Италии.
«Лацио» не знает поражений в серии А c 25 сентября 2019 года после гостевого поражения в матче пятого тура против «Интера» (0:1). С тех пор подопечные Симоне Индзаги сыграли 17 матчей, одержав 13 побед при четырех ничьих.
На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
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