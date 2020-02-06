«Лацио» повторил рекорд по количеству матчей без поражений в серии А Команда не проигрывает на протяжении 17 матчей подряд.

«Лацио» после вчерашней игры против «Вероны» (0:0) в рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Италии, повторил рекордную беспроигрышную серию в истории выступлений клуба в серии А. Об этом сообщает Opta.

Ранее такое происходило в 1999 году под руководством шведского специалиста Свена-Йорана Эрикссона. Отметим, что тогда за римлян выступали такие игроки, как защитники Алессандро Неста и Синиша Михайлович, полузащитники Диего Симеоне, Хуан Себастьян Верон и Павел Недвед, а также нынешний главный тренер «орлов» Симоне Индзаги, игравший на позиции нападающего. В сезоне 1999/2000 команда стала чемпионом Италии.

17 - La #Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di campionato (13V, 4N), eguagliando la sua striscia più lunga senza sconfitte in Serie A risalente all’aprile 1999 con Sven-Göran Eriksson alla guida. Percorso.#LazioVerona #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2020

«Лацио» не знает поражений в серии А c 25 сентября 2019 года после гостевого поражения в матче пятого тура против «Интера» (0:1). С тех пор подопечные Симоне Индзаги сыграли 17 матчей, одержав 13 побед при четырех ничьих.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.