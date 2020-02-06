Тони Кроос: 33 года это отличный возраст для того, чтобы задуматься о жизни без контрактов Соглашение полузащитника с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос сообщил, что может завершить карьеру после окончания контракта с мадридским клубом.

«Я не из тех, кто будет играть до 38 лет. У меня контракт до лета 2023 года. Мне будет уже 33. Отличный возраст для того, чтобы задуматься о жизни без контрактов. Они же все равно не смогут длиться дольше, чем моя футбольная карьера», - цитирует Sportschau Крооса.

Напомним, полузащитник перешел в «Реал» в 2014 году. В составе мадридцев он провел 261 матч, забил 17 голов и отдал 67 голевых передач.

Кроос является трехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Германии в составе «Баварии».

Вместе со сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году.