«Вест Хэм» летом хочет избавиться от Ярмоленко

«Вест Хэм» намерен расстаться с вингером Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно.
По информации Football Insider, английский клуб понимает, что 30-летний украинец будет продан за меньшую сумму, чем покупался у дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. Тогда сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ярмоленко забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах АПЛ. Прошлый раз он выходил в стартовом составе 23 ноября в домашней игре против «Тоттенхэма» (2:3). На данный момент, игрок восстанавливается после травмы, полученной в декабре.
Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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