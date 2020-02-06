«Вест Хэм» летом хочет избавиться от Ярмоленко 30-летний украинец не оправдал ожиданий руководства клуба.

«Вест Хэм» намерен расстаться с вингером Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно.

По информации Football Insider, английский клуб понимает, что 30-летний украинец будет продан за меньшую сумму, чем покупался у дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. Тогда сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ярмоленко забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах АПЛ. Прошлый раз он выходил в стартовом составе 23 ноября в домашней игре против «Тоттенхэма» (2:3). На данный момент, игрок восстанавливается после травмы, полученной в декабре.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.