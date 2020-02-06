«Арсенал» может продать Обамеянга, Ляказетта и Озила Главный тренер «канониров» Артета затевает грандиозную перестройку состава.

Британская газета The Sun сообщает, что нынешний главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, который в декабре стал преемником Унаи Эмери, собирается после завершения нынешнего сезона радикально обновить состав своей команды. По его инициативе руководство клуба собирается летом продать трех высокооплачиваемых игроков – нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта, а также плеймейкера Месута Озила.

Источник утверждает, что Артета хочет создать новую команду и готов расстаться с теми нынешними звездами «Арсенала», кто не соответствует его видению футбола.

Обамеянг и Ляказетт – самые дорогие игроки нынешнего состава лондонцев. Трансферная стоимость каждого из них на данный момент оценивается в 70 млн евро. В то же время стоимость 31-летнего Озила упала до 22 млн.

Из всех трех вышеперечисленных игроков полузащитник сборной Германии дольше всех выступает за «канониров». Его приобрели в 2013 году у мадридского «Реала» (за 47 миллионов евро). Француз Ляказетт перешел в «Арсенал» в 2017-м из «Лиона» (за 53 млн), а габонец Обамеянг – в 2018-м из дортмундской «Боруссии» (63,75).

Озил в нынешнем сезоне отметился лишь одной результативной передачей в 15 матчах АПЛ, 28-летний Ляказетт забил 5 мячей и сделал две передачи в 18 играх, а на счету 30-летнего Обамеянга – 14 голов и одна передачу в 23 встречах.