«Тамбов» сыграл вничью с белорусской «Городеей» Команда Первушина провела заключительный спарринг в Турции.

ФК «Тамбов» в турецком Белеке провел контрольный матч против белорусского клуба «Городея». Игра завершилась вничью 0:0.

На этом программа турецкого сбора команды Сергея Первушина завершена. С 14 по 27 февраля «Тамбов» проведет заключительный этап подготовки к весенней части сезона на Кипре.

Дебютант РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко в 19 матчах. «Городея» в прошлом году финишировала седьмой в чемпионате Белоруссии.