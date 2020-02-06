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«Тамбов» сыграл вничью с белорусской «Городеей» - Советский спорт
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06 февраля 2020 16:29ФутболШарафудинов Виктор

«Тамбов» сыграл вничью с белорусской «Городеей»

Команда Первушина провела заключительный спарринг в Турции.

ФК «Тамбов» в турецком Белеке провел контрольный матч против белорусского клуба «Городея». Игра завершилась вничью 0:0.

На этом программа турецкого сбора команды Сергея Первушина завершена. С 14 по 27 февраля «Тамбов» проведет заключительный этап подготовки к весенней части сезона на Кипре.

Дебютант РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко в 19 матчах. «Городея» в прошлом году финишировала седьмой в чемпионате Белоруссии.

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