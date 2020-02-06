«Краснодар» хочет арендовать нападающего «Бордо» Камано

Французская газета L'Équipe сообщает, что «Краснодар» заинтересован в нападающем «Бордо» Франсуа Камано. По сведениям журналистов, клуб РПЛ сделал предложение об аренде 23-летнего форварда до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро.
Гвинеец Камано перешел в «Бордо» из другого французского клуба «Бастии» летом 2016 года за 2,5 млн евро. Выступая на позиции левого вингера он забил 25 мячей в 112 матчах лиги 1, но в нынешнем чемпионате на его счету лишь один гол в 10 играх.
«Краснодар», имея 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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