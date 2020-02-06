«Рубин» разгромил сербскую «Войводину» - Советский спорт
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06 февраля 2020 17:27ФутболШарафудинов Виктор

«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»

Команда Слуцкого проводит сбор в Турции.

В рамках тренировочного сбора в турецком Белеке «Рубин» провел спарринг против сербского клуба «Войводина». Казанская команда одержала победу со счетом 3:0.

В самом конце первого тайма счет открыл Олег Данченко, на 59-й минуте новичок «Рубина» Дарко Йевтич реализовал выход один на один, а 87-й после подачи углового один из игроков «Войводины» направил мяч в свои ворота.

9 февраля в завершение своего второго зимнего сбора «Рубин» сыграет со «Спартаком» из Юрмалы.

Казанская команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.

«Войводина» занимает третье место в чемпионате Сербии, набрав 42 очка в 20 матчах.

Контрольный матч

«Рубин» (Казань, Россия) – «Войводина» (Нови Сад, Сербия) – 3:0 (1:0)

Голы: Данченко, 45, Йевтич, 59, автогол, 87.

«Рубин»: Иван Коновалов, Зуев, Сантос, Старфельт, Данченко, Игорь Коновалов (к), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, Давиташвили, И.Игнатьев. Второй тайм: Иван Коновалов, Зуев, Сантос (Гранат, 60), Старфельт, Башкиров, Игорь Коновалов (Могилевец, 60), Абильдгор (Тарасов, 60), Бакаев, Йевтич, Макаров, Игнатьев (Марков, 60).

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