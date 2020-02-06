«Ювентусу» интересен форвард «Манчестер Сити» Сане Трансфер может состояться летом.

Чемпион Италии «Ювентус» заинтересован в переходе нападающего «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Сане.

Calciomercato.com сообщает, что туринский клуб надеется приобрести 24-летнего футболиста на 60 млн евро при реальной трансферной стоимости в 100 млн. Дело в том, что Сане в данный момент отказывается продлевать контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне форвард из-за травмы крестообразных связок колена провел только один матч за английский клуб, сыграв 12 минут в игре за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» 4 августа.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 млн евро. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии».