«Ювентусу» интересен форвард «Манчестер Сити» Сане

Чемпион Италии «Ювентус» заинтересован в переходе нападающего «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Сане.
Calciomercato.com сообщает, что туринский клуб надеется приобрести 24-летнего футболиста на 60 млн евро при реальной трансферной стоимости в 100 млн. Дело в том, что Сане в данный момент отказывается продлевать контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне форвард из-за травмы крестообразных связок колена провел только один матч за английский клуб, сыграв 12 минут в игре за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» 4 августа.
Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года за 50,5 млн евро. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии».
«Детский сад» на Шведских играх: стратегия или утопия? В четверг сборная России матчем с финнами в Хельсинки стартует на третьем этапе Евротура – Шведских играх. 05.02.2020 20:15 Хоккей Домрачев Владислав, Иванов Сергей Овечкин разбушевался. Снова хет-трик, и две шайбы до отметки 700 Обзор игрового дня в НХЛ. 05.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Валерий Рейнгольд: Никаких авансов Соболеву и Глушенкову. Чего охать? Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 2-го тура Кубка «Матч Премьер» против «Локомотива» (1:1, 2:4-пен). 06.02.2020 10:30 Футбол Усачев Владислав Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Как Тедеско повторить Кононова За тур до окончания Кубка Париматч Премьер в Катаре все четыре участника сохраняют шансы завоевать трофей. Впрочем, «Спартак» может убить интригу досрочно. 06.02.2020 14:00 Футбол Федоровский Александр Владимир Рыков: Самый быстрый – Клинтон, его даже Комличенко не догонит 32-летний защитник «Динамо» рассказал о том, как в команде приняли звездного новичка Николая Комличенко, и прокомментировал назначение спортивным директором бело-голубых Желько Бувача. 04.02.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Андрей Тихонов: Хочу, чтобы «Спартак» выиграл весной все матчи Бывший полузащитник сборной России и красно-белых поделился впечатлениями от Кубка Париматч Премьер в Катаре, за которым он следит воочию. 05.02.2020 18:30 Футбол Федоровский Александр