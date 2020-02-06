Полузащитника «Рубина» Ташаева прооперировали в Германии Футболист получил травму 31 января.

Казанский «Рубин» в своем твиттере сообщил, что полузащитнику Александру Ташаева была сделана операция в Германии.

Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии.

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По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель.

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Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/uspQUklWl7 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2020

О травме Александра стало известно 31 января. Срок восстановления 25-летнего игрока составит от 4 до 8 недель.

В начале сентября прошлого года «Рубин» арендовал Ташаева у московского «Спартака» до конца нынешнего сезона. На счету Александра в нынешнем чемпионате 3 игры за красно-белых и 7 матчей за казанскую команду.