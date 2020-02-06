Сергей Балахнин: Если Кокорин будет играть и забивать, то в сборную его вызовут Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин может получить вызов в национальную команду на чемпионат Европы.

- Сложная ситуация. Парень этот везде пригодится, его заберет абсолютно любой клуб, и он будет там играть. Потенциал его даже не обсуждается. Сейчас же клуб его хочет отдать в аренду, тренер не желает этого. Но самое важное для Кокорина прямо сейчас – это играть. И постоянно, ведь скоро чемпионат Европы. Если Кокорин будет играть и забивать, то не так важно, за какой клуб именно, в сборную его вызовут. И из «Сочи» в том числе, - цитирует Балахнина «РИА Новости».

Напомним, что отказавшись от перехода в «Сочи», Кокорин был переведен в «Зенит-2» и отправился вместе с командой на сбор в Турцию.