Сергей Балахнин: Если Кокорин будет играть и забивать, то в сборную его вызовут

- Сложная ситуация. Парень этот везде пригодится, его заберет абсолютно любой клуб, и он будет там играть. Потенциал его даже не обсуждается. Сейчас же клуб его хочет отдать в аренду, тренер не желает этого. Но самое важное для Кокорина прямо сейчас – это играть. И постоянно, ведь скоро чемпионат Европы. Если Кокорин будет играть и забивать, то не так важно, за какой клуб именно, в сборную его вызовут. И из «Сочи» в том числе, - цитирует Балахнина «РИА Новости».
Напомним, что отказавшись от перехода в «Сочи», Кокорин был переведен в «Зенит-2» и отправился вместе с командой на сбор в Турцию.
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